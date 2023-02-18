228連假將現賞櫻潮，阿里山遊樂區啟動周邊疏運。

阿里山國家森林遊樂區內山櫻花、琉球山櫻花、阿龜櫻已盛開，唐實櫻開花約2至3成，至於花季主角染井吉野櫻還在含苞待放，由於228連假多達4天，預期遊樂區將現賞花潮，林務局嘉義林區管理處將在228連假期間啟動疏運措施，規畫路肩臨時停車、臨時接駁等服務。
林務局嘉義林區管理處表示，近日到處湧現賞櫻人潮，228連假期間，阿里山遊樂區可能出現車多情形，由於遊樂區停車位數量有限，除建議遊客多搭乘大眾運輸工具外，嘉義林管處亦於台18線88.5K至95K往塔塔加方向路肩規畫小客車臨時停車格，沿線並設置10處臨時接駁車站，在早上8點至下午6點提供遊客免費接駁往返阿里山入口轉運站。
為讓遊客不用從山下塞到山上，嘉義林管處也會隨時透過LBS簡訊廣播服務、CMS訊息可變告示牌、警廣等系統通知遊客，並呼籲開車出遊民眾提早出發，避開車多時段，並做好行前規畫，掌握路況資訊。
阿里山花季3月10日登場，主角染井吉野預計3月上旬至3月中盛開，除目前已綻放的各式櫻花外，大島櫻、重瓣櫻花類的關山櫻、高砂櫻、一葉櫻、普賢象櫻、五所櫻及其他非櫻花花種，如白木蘭、紫玉蘭、杜鵑、台灣一葉蘭、紫藤等，將接力開花至4月底，嘉義林管處說，無論民眾何時來到阿里山，都能欣賞到萬紫千紅的美景，身處森林中，亦可透過體驗自然、放鬆身心。
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