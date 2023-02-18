阿里山國家森林遊樂區內山櫻花目前盛開中，花期預計到3月中。（嘉義林區管理處提供／呂妍庭嘉義傳真）

228連假將現賞櫻潮，阿里山遊樂區啟動周邊疏運。

阿里山國家森林遊樂區內山櫻花、琉球山櫻花、阿龜櫻已盛開，唐實櫻開花約2至3成，至於花季主角染井吉野櫻還在含苞待放，由於228連假多達4天，預期遊樂區將現賞花潮，林務局嘉義林區管理處將在228連假期間啟動疏運措施，規畫路肩臨時停車、臨時接駁等服務。

嘉義林管處說，無論民眾何時來到阿里山，都能欣賞到萬紫千紅的美景，身處森林中，亦可透過體驗自然、放鬆身心。（嘉義林區管理處提供／呂妍庭嘉義傳真）

林務局嘉義林區管理處表示，近日到處湧現賞櫻人潮，228連假期間，阿里山遊樂區可能出現車多情形，由於遊樂區停車位數量有限，除建議遊客多搭乘大眾運輸工具外，嘉義林管處亦於台18線88.5K至95K往塔塔加方向路肩規畫小客車臨時停車格，沿線並設置10處臨時接駁車站，在早上8點至下午6點提供遊客免費接駁往返阿里山入口轉運站。

228連假，嘉義林區管理處歡迎民眾到阿里山國家森林遊樂區享受森林浴兼賞花。（嘉義林區管理處提供／呂妍庭嘉義傳真）

為讓遊客不用從山下塞到山上，嘉義林管處也會隨時透過LBS簡訊廣播服務、CMS訊息可變告示牌、警廣等系統通知遊客，並呼籲開車出遊民眾提早出發，避開車多時段，並做好行前規畫，掌握路況資訊。

阿里山花季3月10日登場，主角染井吉野預計3月上旬至3月中盛開，除目前已綻放的各式櫻花外，大島櫻、重瓣櫻花類的關山櫻、高砂櫻、一葉櫻、普賢象櫻、五所櫻及其他非櫻花花種，如白木蘭、紫玉蘭、杜鵑、台灣一葉蘭、紫藤等，將接力開花至4月底，嘉義林管處說，無論民眾何時來到阿里山，都能欣賞到萬紫千紅的美景，身處森林中，亦可透過體驗自然、放鬆身心。