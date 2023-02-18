衛福部預防接種受害救濟審議小組最新審議結果出爐，此次共審議102例，其中6例獲得賠償，4例為新冠肺炎疫苗、2例為卡介苗，最高金額為接種AZ疫苗後核於的24萬救濟金。該名個案為40多歲男，接種後出現頭痛、噁心症狀，因血小板低下及D-Dimer上升而獲賠；另有2名10多歲少年、少女，接種BNT後因心肌酵素上升、左側腓神經病變，分別獲賠2.5萬、3萬元。

根據審議結果，北市1名40多歲男子接種AZ疫苗後9日，因頭痛、噁心等情形就醫，血液檢驗結果顯示血小板低下及D-Dimer 上升，但影像學檢查結果未見血栓。經查個案接種疫苗前並無相關疾病史，無法確定與疫苗的關聯性，依「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第18條第1項及其附表嚴重疾病給付之規定，核予救濟金24萬元。

新北市1名10多歲青少年，接種BNT疫苗後13日出現胸悶、發燒情形，血液檢驗結果顯示心肌酵素上升，惟相關檢查結果及心臟功能並無異常，研判其病程無法確定與疫苗的關聯性，審議小組決定核予救濟金2萬5000 元。

另1名北市的10多歲青少女，接種BNT疫苗後約21日起因左腳無力麻木、無法使力正常行走而多次就醫，腰椎磁振造影檢查結果顯示無異常，神經傳導檢查結果顯示左側腓神經病變，審議小組決定核予救濟金3萬元。