力拚衛冕WBC（世界棒球經典賽）冠軍的美國代表隊，已經遭遇大咖投手徵召不順的問題，沒想到近日又傳出柯特斯（Nestor Cortes）、柯蕭（Clayton Kershaw）等人退賽，重重打擊美國隊的戰力，不過近期道奇明星外野手貝茲（Mookie Betts）接受訪問時表示，自己參加WBC的最大原因，就是為了能與「神鱒」卓奧特（Mike Trout）一起打球。

在大聯盟最具代表性的球星「神鱒」卓奧特、貝茲坐鎮之下，仍然不可疏忽美國實力，但同樣在大城市洛杉磯效力的他們，際遇卻截然不同，貝茲已經手握2枚世界大賽冠軍戒指，而卓奧特仍在苦苦尋求職業生涯首次季後賽勝利，如今扛起WBC的隊長職務，卓奧特誓言要將冠軍留在美國。

貝茲效力紅襪時期，就經常與卓奧特一同拿下外野手銀棒獎，也曾於全明星賽攜手奮戰，而2人更是多次在美聯年度MVP票選上互別苗頭，2016年卓奧特擊敗貝茲，拿下生涯第2座MVP，2年後則由貝茲復仇成功，讓卓奧特坐上第4次MVP榜的老二位置。

多年下來，卓奧特及貝茲之間已經形成良好的競爭關係，據大聯盟記者Juan Toribio推特表示，貝茲決定參加WBC的一個重要原因就是卓奧特，「我們並不常共享這片外野，所以和他以及其他隊友一起打球是很有趣的事。」