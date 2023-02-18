立委楊瓊瓔及前立委顏寬恒18日召集農田水利署、水利局等相關單位，今天到場進行會勘；農水署決定以鑿井方式來作為水源。（前立委顏寬恒服務處提供）

台中市大肚區新興里與大東里交界的歐香社區旁許多農地，因知高圳渠道堵塞影響下游農田灌溉用水。立委楊瓊瓔18日召集農田水利署、水利局等相關單位進行會勘；農水署表示，經評估後將於大肚區萬陵段520-1地號，增設抽水機組及鑿井共約須505萬元，預定開工日起算180日曆天竣工。

附近農民指出，因為知高圳渠道堵塞，讓他們已經多年沒辦法耕作，稻田裡連一滴水都沒有，真是苦不堪言，只能看天吃飯；農民求助無門下，向前立委顏寬恒求助，希望能夠解決用水問題。顏寬恒表示，收到農民陳情後，立即和楊瓊瓔與相關單位討論解決方案。

顏寬恒說，經研究後發現知高圳位於歐鄉社區下方明渠，早期遭私人加蓋並於上方設置邊坡擋土牆，導致該處所的知高圳泥沙雜物經常淤積堵塞，尤其大雨過後更加嚴重；因箱涵內部泥沙淤積，農水署考量維護上方社區民眾生命財產安全無法疏通，為下游農田灌溉所需，決定以鑿井方式來作為水源。

楊瓊瓔表示，她接到民眾陳情後，就馬上和相關單位研擬解決方案，雖工程預定區域為山坡地，且須取得土地使用同意、並申請簡易水土保持、申請水權等過程；但預計鑿井範圍非集水區範圍、也非水土保持特定區，水權申請上雖然審查嚴格，但鑿井仍是最有效且快速的解決辦法。

農田水利署強調，知高本線大肚區福德段補給水源鑿井工程，經多方評估後，將於大肚區萬陵段520-1地號，增設抽水機組以解決下游供水問題，鑿井工程發包金額約505萬元，在完成所有申請與審查後，預定工期自開工日起算180日曆天竣工。