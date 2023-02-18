民眾黨立委陳琬惠昨踢爆，前行政院發言人陳宗彥11年前擔任台南市政府新聞處長時曾常態性召妓，並涉嫌關說，陳宗彥否認後於當晚閃辭。民眾黨18日指出，斷尾求生不能掩蓋醜聞，請問陳宗彥還記得11年前那句「小芸有空嗎？」背後藏有多少利益交換、排擠多少台南市民權益？

民眾黨指出，陳琬惠近日接獲爆料，陳宗彥11年前在台南市政府任職時期，頻繁到康樂隊消費並接受業者性招待，作為交換，陳宗彥利用職務幫忙「喬事」。當年台南地檢署簽呈主旨明確點出「陳宗彥涉有違反貪汙治罪條例的罪嫌」，最後卻從貪汙案改辦妨害風化，留下重重疑點就草率簽結。

民眾黨批評，陳宗彥過去因為防疫被封為「最懂八大行業的男人」，他自稱從未踏足夜店，如今被證據狠狠打臉。「陳董」出面把喝花酒說成選民服務，將「從未被檢調約談」當作蒼白無力的證據，卻不願自證清白，眼見紙包不住火只好夾著尾巴下台了事。

「嚴正提醒陳宗彥，請辭只是開始而非結束！」民眾黨說，11年前被輕縱輕放的貪汙案必須徹查，法務部應該在1個月內釐清真相，還台灣司法清白。

民眾黨表示，新內閣上任19天，先有運安會主委翹班泡溫泉、後有陳董喝花酒喬事情，陳建仁內閣藏汙納垢，自稱溫暖堅韌，實則派系分贓，陳建仁不問品行、不看能力，接收蘇內閣大量舊閣員，也讓外界不禁懷疑陳建仁的治理能力。

最後，民眾黨呼籲民進黨主席賴清德，除了大刀闊斧治黑金、訂學倫機制，也請拿出勇氣面對你擔任台南市長時期，爐碴回填、官商勾結、黑金黑槍黑道等醜聞，府城黑化成「腐城」，民進黨真的欠台南人乃至台灣民眾一個道歉。