停車前，最好先看清楚收費內容，尤其是「單日無上限」的停車場。一名網友分享，他一名女性友人把車停在停車場13天，結果繳費時發現金額逾2萬元，當場崩潰！

「把欄杆撞斷，都不用給這麼多」，原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，他朋友把車子停在收費停車場，一停就是13天，費用從2月4日凌晨2點起計算，取車時一看，停車費高達2萬1180元，頓時傻眼，「她白髮多了不少，被我虧去租個透天都不用那麼貴」。

貼文一出，掀起網友討論，「寧願違停路邊被拖吊，還比較便宜」、「真是花錢買教訓」、「這個時候就會懷念警察來開單了」、「這下尷尬，到底要不要繳，不繳又走不掉」、「打電話直接找停車場喬」。

網友提醒，有些停車場雖然單價高，但設有單日上限，達到上限就不會再計算了；原PO友人停車時沒看清楚，以每小時100元計算，一天下來高達2400元，停5天就破萬了，何況她停了近2星期。