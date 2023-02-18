夏和熙（左起）、楊奇煜、舞陽、陳玉婷、韋汝、焦凡凡在《拜託了！女神》爭搶前進韓國濟州島的女神幣。（衛視中文台提供）

夏和熙與焦凡凡主持的《拜託了！女神》本周分成兩隊遊戲競賽廝殺爭搶前進韓國濟州島的女神幣。其中一關「拔河吃泡芙」最為激烈，韋汝和夏和熙對決，就算有焦凡凡助陣仍不敵夏和熙的好腰力，不僅屁股在草地上摩擦近5公尺，倒下的位置相當尷尬，她的臉竟然只距離夏和熙跨下不到10公分，讓韋汝一抬頭也嚇到的說：「我怎麼在這裡啊！」但夏和熙為獲勝，不管她繼續吃泡芙， 模樣搞笑。

最後一場加碼賽，兩隊各自猜拳最輸的出賽，沒想到竟然是楊奇煜對上陳玉婷。楊奇煜說其實剛剛私下聊天的時候，他有問陳玉婷當年有沒有看過《模范棒棒堂》，陳玉婷竟然不加思索的回說最喜歡王子，講完可能驚覺自己講錯話，趕緊對楊奇煜說：「我記得你，小煜哥你有唱『那不是雪中紅』。」讓楊奇煜當場傻眼。

如今兩人對決，等於是新仇加舊恨，一開始楊奇煜還故意禮讓陳玉婷，讓她先吃了幾口泡芙，接下來楊奇煜一個用力邊拉邊說：「我最討厭聽『雪中紅』了」，竟然把陳玉婷拉到在草皮上翻滾好幾圈，超荒唐對決連被拉到在地上滾的陳玉婷都笑了出來。