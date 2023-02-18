陽明交通大學今(18)日舉辦校慶活動，並公布10名第2屆傑出校友，包括國軍發展無人機隊核心人物的中科院航空所所長齊立平、交通部次長胡湘麟以及一手打造台灣資訊產業的聯強集團副總裁杜書全等人，皆獲頒殊榮。

陽明交大校長林奇宏表示，陽明交大選擇化合物半導體、量子運算、細胞再生醫學、醫材轉譯、淨零排放、防災與永續發展、數位轉型、資安課題、太空科技、工程醫學、智慧醫療、普適性AI、次世代通訊、太空科技等14大領域積極規劃部署，積極參與國際競爭。

今年度獲頒傑出校友人員方面，陽明交大指出，包含擁有醫師、律師、財務三專業的安侯建業會計事務所健康照護部門總經理蘇嘉瑞、國軍發展無人機隊核心的中科院航空所所長齊立平、交通部次長胡湘麟、一手打造台灣資訊產業的聯強集團副總裁杜書全、立積電子總經理王是琦、杰力科技董事長李啟隆、廣達電腦執行副總蔡文弘，以及長期在醫療領域奉獻的板橋榮家首長陳桂美、中榮副院長吳杰亮與高榮副院長陳垚生。

陽明交大提到，蘇嘉瑞在合校前的陽明與交大取得醫學與法學學位，是台灣首位擁有美國及臺灣律師資格的醫師，同時跨入會計事務所，是陽明交大跨領域最佳代表。齊立平推動國防工業及國機國造政策，領導無人機國家隊，是臺灣航太工業指標人物。胡湘麟則是高鐵一日生活圈與機場捷運重大建設推手。

陽明交大說，陳桂美、陳垚生與吳杰亮3名來自醫護背景的校友，則以其在醫療領域的專業以及協助防疫、榮民照護等獲得傑出校友肯定。蔡文弘、李啟隆、王是琦、杜書全則是以科學家投入實業家創業成功，並替臺灣電子產業打下基礎獲得肯定。