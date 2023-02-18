電玩遊戲網紅Cheap在臉書踢爆、高雄市鳳山區文德國小學童下課時手拉白線、創造「肉體人行道」，在馬路上與車爭道，實在危險。教育局回應，學校周圍設有通學步道，那是安親班老師帶學童下課途中的安全措施，已協調相關局處改善附近道路鋪面、增加交通號誌、標線及標誌，保護學童安全。

Cheap表示，看到小朋友手拉白線、逆向走在馬路上真可悲，「這是人均三萬美元的國家？ 3000都嫌多！」，「為什麼家長寧願冒著違停的風險，也要接送小孩？ 就是因為沒有人行道」。Cheap強調，連最基本的人行道都沒有，扯什麼大建設都是鬼扯蛋。

文德國小學務主任王寅榕表示，學童脫離通學步道後、安親班業者採拉線維護安全的方式已有數年之久，校方也已針對通學步道的改善、申請相關經費及增設紅綠燈等改善措施。至於民宅部分的通道，則需要市府相關單位協助。

教育局表示，照片說的學童確實是文德國小學生，但是是安親班老師帶領學生離開學校周邊通學步道後，前往100公尺外安親班途中的交通安全措施。

教育局強調，學校周圍依規定設置有通學步道，為了提供學生更優質的上放學環境，學校積極申請經費改善步道鋪面以及增加交通號誌、標線及標誌等，希望相關局處能給予最大的協助。也期許安親班加派人力加強交通安全措施，共同協助學生的通學安全。

工務局養工處表示，為增進學童安全，交通局短期將先增設標線型人行道連結學校通學道路，提供行走空間，並搭配取消分向線、設置停車帶（路肩）、速限30等措施，亦請警察局不定期派員至現場，以維行車秩序。另由教育局協助文德國小提出改善計畫，列入通學步道改善工程專案，向營建署申請補助經費。