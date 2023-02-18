基隆市長謝國樑接受新住民團體拜會，國民黨基隆市新住民工作委員會主委趙玉珍（左）提出訴求。（徐佑昇攝）

謝國樑表示，將會針對新住民訴求，請綜合發展處處長林麗蟬（右二）全力協助整合資源與布達。（徐佑昇攝）

基隆市新住民人口已超過一萬人，無論是在教育、文化、經濟等方面，都持續發揮影響力。基隆的各類新住民團體代表於18日前往基隆市政府拜會市長謝國樑，並提出有關資訊與資源整合的訴求。對此謝國樑表示，會請本身也是新住民的綜合發展處處長林麗蟬與各局處協調整合，像是透過通訊軟體群組、臉書等方式，讓新住民朋友可以及時獲知市政與資源補助等相關資訊，不再有無從得知的問題出現。

謝國樑首先介紹綜合發展處處長林麗蟬讓各界代表認識，並幽默地說前總統馬英九稱呼林麗蟬為「蟬寶寶」，也希望大家未來有問題，都可以多找「蟬寶寶」幫忙，謝國樑也請新住民朋友稱呼他為「小愛爸爸」就好，不用太嚴肅，彼此多合作，一起努力讓基隆共好。

席間國民黨基隆市新住民工作委員會主委趙玉珍提出相關需求，例如市府舉辦新住民相關活動與資源的布達溝通問題，以及觀光景點能培訓新住民進行「多語導覽」協助推廣基隆各區特色景點，促進新住民更願意來基隆觀光等，此外，新住民團體也希望能夠參與基隆最重要的中元祭活動，例如製作專屬新住民的花車等，希望市府可以協助。

謝國樑表示，新住民朋友今天拜會過程中，提及活動空間使用、活動訊息溝通與傳達、參與觀光景點公益導覽等項目，也期盼參與中元祭花車遊行，他會請綜發處長林麗蟬列管並追蹤進度。

謝強調，新住民都是中華民國國民，不僅僅有照顧家庭的角色，更能發揮所長，促進基隆整體的積極發展與公益協力等項目，市府將在觀光與文化領域，借重新住民朋友的力量，推廣基隆多元文化魅力，讓基隆成為更有愛的城市。