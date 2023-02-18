新任行政院長陳建仁上任後，盼打造「溫暖堅韌」內閣，台灣民意基金會今公布「國人對新閣揆陳建仁的感情溫度」即時民調，38.4％對陳建仁的感情溫度是51度以上，30.6％沒有感覺，15.5％對他的感覺是49度以下。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，陳的感情平均溫度是56.36度，代表社會對新閣揆給予友善接納，但離超級政治明星仍有一段距離。

台灣民意基金會民調以0度到100度來表示對政治人物的好感與否，0度代表強烈反感、100度是強烈好感、50度則是沒有感覺。結果顯示，有38.4％對陳建仁的感情溫度是51度以上，30.6％沒有感覺，15.5％對他的感覺是49度以下。

游盈隆表示，對一國最高行政首長而言，擁有全國民眾所給予這樣的感情溫度，只能算中度受歡迎，距離超級政治明星還有一段距離，但仍值得慶幸，舉例來說，以最近3個月來看，新北市長侯友宜的溫度是68.1度，民進黨主席賴清德是59.71度。

游盈隆也提到，過去1年國人對陳建仁的感情溫度出現明顯降溫現象，同時，對陳建仁有好感的人大幅減少 10.8 個百分點，約等於減少208 萬人左右；此外，對陳有反感的人上升6個百分點，約等於115萬人左右。他說，1年前，陳建仁曾擁有政治明星等級的熱度，但一年後卻已物換星移，人氣大不如前，箇中原因值得探索。