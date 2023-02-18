立委邱顯智（左）、陳椒華（中）抽中兩席交通委員會席次。（黃婉婷攝）

立法院第10屆第7會期昨日正式開議，18日進行無黨籍及少數黨團委員參加常設委員會抽籤，5名民眾黨立委分別抽到內政、外交、教育文化、司法法治、環生環境委員會。

根據抽籤結果，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠抽到社會福利及衛生環境委員會，副總召賴香伶抽到內政委員會，幹事長張其祿抽中外交及國防委員會，立委陳琬惠抽到教育及文化委員會；吳欣盈因故未出席，由立法院副院長蔡其昌代抽，最終抽到司法及法制委員會。

而黨團總召邱顯智、副總召陳椒華皆抽到交通委員會，幹事長王婉諭抽到社會福利及衛生環境委員會。

至於2名無黨籍立委，林昶佐抽到經濟委員會，黃國書未出席改由蔡其昌代抽，最終加入財政委員會。

依據無黨籍及少數黨團委員參加常設委員會抽籤辦法第10條規定，參加抽籤的立委，在每年首次會期召集委員選舉人名冊編定前，得互換其所參加的委員會。本屆立法院會期預計在2月22日編定召集委員選舉人名冊，2月23日上午選舉召集委員。