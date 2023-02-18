王少筠／綜合報導

英國《金融時報》18日報導，外交部長吳釗燮、國安會秘書長顧立雄下周將訪華府，與白宮首席副國家安全顧問費納（Jon Finer）、美國副國務卿薛曼（Wendy Sherman）在美國在台協會（AIT）總部舉行閉門對話。

《金融時報》引述5位知名人士說法報導，此次高層國安對話（又稱特殊管道會談）由顧立雄與吳釗燮率團，周末就會抵達華府，並在下周與美國官員在位於維吉尼亞州阿靈頓郡（Arlington）的AIT總部會談。報導指出，該特殊管道過去傾向在遠離華府聯邦機構以外的地方舉行，避免招致北京反彈；但隨著中國在台灣問題上日趨咄咄逼人，的強硬態度，美台建立這類外交管道愈發發重要。

此外，據自由亞洲電台（RFA）17日獨家報導，即將去職的白宮國家安全會議中國暨台灣事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger）將接任AIT主席；現任主席莫健則將全職常駐華盛頓，白宮方面已於15日證實羅森柏格將從國安會離開的消息，但強調與中國偵查氣球事件無關。官員指出，羅森柏格遺缺將由國務院資深官員柏蘭（Sarah Beran）接替，國安會中國事務主任杜如松（Rush Doshi）則會擔任她的副手。

羅森柏格在白宮國安會的2年期間，與總統拜登施政方針緊密合作，在研擬美國對中戰略極具關鍵性。《金融時報》稱，羅森伯格將接任AIT主席的消息已在關注美中台三方關係的華府學者圈傳開，多名美台消息人士也確認知悉，國務院則尚未證實。

羅森柏格出席「國家亞洲研究局」（NBR）研討會時曾指出，美中競爭關係在印太地區日日益顯著；隨著北京公開追求與美方國全與利益相悖的秩序，美方將採取全球性措施因應挑戰，推進維護國際秩序的願景。

國民黨黨主席朱立倫也在去年訪美時，在AIT總部與羅森柏格會談約45分鐘，就安全、國防等議題交換意見。