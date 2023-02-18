前行政院發言人陳宗彥遭爆任職台南市政府新聞處長期間，疑接受酒店業者「豆哥」王孝瑋性招待，「豆哥」早年從酒店少爺，後來成為酒店股東，如今早已離開酒店圈，多活躍於公益活動，上個月曾以海軍陸戰隊雲嘉南聯盟總召身分，獲邀出席台南普濟殿燈會點燈儀式，前年也曾與海軍陸戰隊退伍官兵前往安南區為弱勢族群修繕房屋。
傳出「豆哥」上個月曾與台南市長黃偉哲同台出席普濟殿點燈儀式，黃偉哲說，他完全不認識對方，當天活動是普濟殿廟方主辦，他也是受邀前往點燈，當天有立委林俊憲、議員等多名民代一起點燈，他也也不清楚還有哪些人一起同台點燈。
據了解，豆哥已經淡出酒店圈的生意，這幾年活躍於公益活動、軍方活動，目前擔任海軍陸戰隊雲嘉南聯盟總召，時常出席公益活動。台南普濟燈會是台南知名的燈會，每年吸引可觀人潮湧入賞燈，南市府今年也有補助該場活動，但強調廟方邀請點燈嘉賓，非市府主導。
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