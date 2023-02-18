民眾黨立委陳琬惠17日舉行記者會，揭露行政院長發言人陳宗彥擔任台南市新聞及國際關係處處長時疑似接受性招待，並公布業者綽號「豆哥」王孝瑋的照片。（立委陳琬惠提供）

「豆哥（圖中陳怡珍左側、林俊憲後方）上月曾以海軍陸戰隊雲嘉南聯盟總召身分，獲邀出席台南普濟殿燈會點燈儀式。(讀者提供／曹婷婷台南傳真)

前行政院發言人陳宗彥遭爆任職台南市政府新聞處長期間，疑接受酒店業者「豆哥」王孝瑋性招待，「豆哥」早年從酒店少爺，後來成為酒店股東，如今早已離開酒店圈，多活躍於公益活動，上個月曾以海軍陸戰隊雲嘉南聯盟總召身分，獲邀出席台南普濟殿燈會點燈儀式，前年也曾與海軍陸戰隊退伍官兵前往安南區為弱勢族群修繕房屋。

傳出「豆哥」上個月曾與台南市長黃偉哲同台出席普濟殿點燈儀式，黃偉哲說，他完全不認識對方，當天活動是普濟殿廟方主辦，他也是受邀前往點燈，當天有立委林俊憲、議員等多名民代一起點燈，他也也不清楚還有哪些人一起同台點燈。

據了解，豆哥已經淡出酒店圈的生意，這幾年活躍於公益活動、軍方活動，目前擔任海軍陸戰隊雲嘉南聯盟總召，時常出席公益活動。台南普濟燈會是台南知名的燈會，每年吸引可觀人潮湧入賞燈，南市府今年也有補助該場活動，但強調廟方邀請點燈嘉賓，非市府主導。