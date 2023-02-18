上個月已進行過首輪審查的歐盟表示，會對此合併案再深入調查，是因為大韓航空與韓亞航日後成為一家公司的話，或將影響韓國與歐洲經濟區（EEA）之間4條客運與貨運航線的服務競爭力，尤其這是韓國前兩大航空業者要合併。

若一切進行順利，歐盟最晚將在7月5日之前，決定是否要讓此併購案過關。至於前述會影響的4條國際航線，據悉應是指法國巴黎、德國法蘭克福、義大利羅馬以及西班牙巴塞隆納。截至2019年，這兩家韓國航空公司巴黎線的市占率合計為60%，法蘭克福68%，羅馬75%，巴塞隆納則為100%。

2020年11月，大韓航空用1.8兆韓元，約14.2億美元買下韓亞航空控股權，希望能打造全球第10大機隊。目前是世界第18大航空公司的大韓航空，如果順利收購的話，將會成為持有韓亞航63.9%股份的最大股東。

為了可以經營世界主要航線，大韓航空已向14國反壟斷部門遞交合併同意書，已有10個國家核准，包括澳洲、韓國、新加坡、越南、泰國、土耳其、台灣、馬來西亞、菲律賓以及中國大陸。不過，歐盟、美國、日本以及英國都還沒完成審查。

歐盟審查委員會表示，在第一階段審查期間，大韓航空未能給出歐盟想要知道的滿意答案。不過，大韓航空應該會在第2階段時修正。分析師認為，大韓航空遲遲未能解決歐盟的疑慮，可能是審查過程中出了什麼狀況。