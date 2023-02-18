富蘭克林證券投顧表示，鑑於景氣下行且企業獲利預測呈現下修趨勢，美股震盪風險仍大，建議投資組合以美國平衡型基金為核心，並增持債券型基金做為防禦配置，股市建議採取多元配置網羅輪動契機，包括具備抗景氣循環、通膨轉嫁機制和受惠低碳經濟轉型趨勢的基礎建設及公用事業產業，以及精選高品質龍頭股的美國股利成長型股票基金，並透過長期定期定額策略參與生技及科技產業創新商機。

就企業財報表現，根據Factset統計，82%已公布財報的史坦普500企業中，獲利優於預期的比例為68%，低於過去5年及10年平均，史坦普500企業2022年第4季獲利預估減少4.7%，為2020年第3季以來首見獲利下滑，2023年1、2季獲利預估將分別下滑5.4%及3.4%，於下半年恢復成長。高盛證券上修史坦普500指數3個月目標價至4000點(原估3600點)，但維持年底指數目標預測於4000點不變，美股經年初反彈後，預估短線上檔空間有限，原因包括：(1)軟著陸的情境已反映至股價中，(2)評價已高於歷史平均且將被較高利率所壓抑，(3)即使經濟避免衰退，2023年的企業獲利也不太可能大幅成長。