南部水情真的不樂觀。經濟部長王美花今親自主持水情小組(旱災緊急應變)，由於氣象局看未來一季降雨偏少，南部降雨持續不佳，於是拍板3月1日起，嘉南地區進一步限水。嘉義實施夜間減壓供水黃燈，台南更升級到減量供水橘燈，工業大戶減用1成，游泳池、洗車、三溫暖及水療業者等非民生用水戶，目標則減供達2成。

經濟部表示，依據中央氣象局紀錄，台灣已經1272天無颱風登陸，且南部地區距離前一場大雨(大於200毫米)也已經558天，且紀錄仍在持續中。為此經濟部每周召開工作會議滾動檢討各項防旱措施。

由於中央氣象局預報未來一季降雨偏少機率高，為提前因應春雨不至及梅雨晚到可能，決定自3月1日起，嘉義地區調升為減壓供水黃燈、台南地區調整為減量供水橙燈。

台南每月1000度以上工業用水戶要節水10％，節水未達10％工業用水戶將進行專案水表鉛封作業，科學園區及工業區同樣節水10％。至於每月1000度以上非工業用水戶，包括游泳池、洗車、三溫暖及水療業者等，則從減量供水10％循序漸進至減量20％。

台南一般家戶每月用水不會超過1000度，仍維持夜間22時至隔日6時的減壓供水措施，未來高雄地區川流水源下降後，也會再滾動檢討水情燈號。

經濟部指出，行政院副院長文已於前日指示，朝向區域治理及水資源共享方向努力，即刻推動「2023年穩定南部地區供水抗旱計畫」，推動強化區域調度、提升淨水場出水能力以及增鑿抗旱水井等三大重點，預計4 月底前可增供每日 13.6 萬噸水源，以降低旱象對社會衝擊。