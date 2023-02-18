蔡瑞雪（左起）蔡黃汝與峮峮。（中視提供）

中視《飢餓遊戲》經典的復刻賽制「飢餓指數」重出江湖，邀來紀言愷、林采薇、林穎樂、蔡瑞雪、薛紀綱、焦凡凡、阿虎等來賓一起回味，不巧錄影當天遇到颱風天，風雨交加讓眾星狼狽不堪，但關主仍堅持在戶外進行節目開場，讓王仁甫怒喊：「你自己都濕成這樣了，還不趕快讓我們進去。」

開場完眾人來到海洋館，蔡瑞雪與阿虎剛好同組，兩人必須尋找隊友畫的海洋生物，出發前阿虎向蔡瑞雪打包票，自稱有男人的肩膀與責任感，試圖向蔡瑞雪示好，一旁的孫協志看不下去對著阿虎說：「錄影的時候不要泡妞好嗎。」

許孟哲。（中視提供）

錄影空檔，製作單位突然進行「抑制食進大驚喜」，讓藝人與經紀人毫無心理準備。接著，許孟哲被製作單位帶離現場，並給了他一道難題，要他選擇「穿短裙的花花」或是「穿V領的峮峮」當辣妹保母陪他過一天，而其他人在猜想答案時，蔡黃汝聽出重點是「猜『胸控』或『腿控』」，人夫紀言愷好奇反問：「V是多深？」王仁甫語竟出驚人說：「妳們可以讓我們看一下，我們來決定一下。」該集於明（19日）晚間8點在中視播出，隔周六晚間8點中天娛樂台也有播。