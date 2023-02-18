好萊塢男星布魯斯威利去年3月因罹患「失語症」宣布息影，近日則被診斷罹患「額顳葉失智症（FTD）」。不少人以為失語症就是「完全不會說話了」，對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒直言：「誤解大了！」並表示，失語症的嚴重程度有很大差異，從開始的「找詞」輕微困難，到完全失去語言能力，都是障礙。

黃軒在臉書發文解釋，「失語症，是一種影響人們溝通能力的語言障礙。通常是由大腦損傷引起的，最常見的原因是中風、頭部損傷或神經退行性疾病。」至於額顳葉失智症，是會影響到語言多種，不同程度的障礙，而完全不說話，也不過只是其中一種障礙而已。

額顳葉失智症者，語言障礙可能分為很多種情況，黃軒舉例，有些患者會有命名障礙、連詞成句障礙、複述障礙、理解詞言障礙，有的還可能合併有聽力問題。

黃軒指出，失語症的嚴重程度，有很大差異，從開始的「找詞」輕微困難，到完全失去語言能力，都是障礙；而每一種類型的障礙，要協助干預的措施都不一樣，需做較詳細的評估，才能更針對性的干預處置。「不能一律歸為：都是完全不說話的患者！」