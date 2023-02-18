被譽為米其林星星之路的大直樂群三路，將迎來新鮮人「FRASSI」，來自義大利中部托斯卡尼的鬼才主廚Iacopo Frassi （雅克柏・弗西），先後於中國大陸天津四季酒店、台北文華東方酒店擔任主廚，深耕亞洲的他已將台灣當成第二個家，並決心在此開創個人品牌餐廳，詮釋來自於托斯卡尼的生活況味。

主廚Iacopo自小生活在物產豐饒的義大利托斯卡尼，來自森林裡的獵物、自家農地的作物及漁獲皆是家庭餐桌上常見佳餚，得天獨厚的自然豐味根植於他的味蕾，成為他料理之路的厚實底蘊。第一家個人品牌餐廳，主廚Iacopo選用自身義大利姓氏「FRASSI」作為餐廳名稱，他一手參與籌備，將取之於大地的兒時記憶，打造餐廳後院的香草花園、烘焙專區，結合入行以來的閱歷，以現代摩登方式呈現義大利古典料理。

FRASSI客席以圓弧吧台環繞開放式廚房，讓賓客近身感受料理現場。（FRASSI提供）

在FRASSI氣勢非凡的的黑色大門後，獨特的入口設計帶領賓客進入義大利迴廊，空間設計以現代風格解構義大利建築的教堂圓拱天花板、比薩斜塔及羅馬競技場，透過幾何線條呈現。洗手間廊道亦可見噴泉優雅阻隔，牆上標示特別選用米蘭藝術家的創作，在古典沉穩的氛圍中展現義大利文藝風情。

以現代風格解構義大利建築的教堂圓拱天花板、比薩斜塔及羅馬競技場，透過幾何線條呈現。（FRASSI提供）

客席以圓弧吧台環繞開放式廚房，讓賓客近身感受料理現場。菜單設計採套餐型式提供九道菜式加附麵包，主廚融入義式飲食文化，開胃小點以豐富的Canapé、Grissini及義式手工麵包搭配自製發酵黑蒜奶油，拉開饗宴序曲。

FRASSI雙主菜設計，讓賓客得以一嚐來自山與海的餽贈：「馬頭魚、櫛瓜花、義式海鮮醬」馬頭魚油淋酥脆後低溫熏烤，搭配宜蘭甜蝦櫛瓜花、自製蝦夷蔥油，托斯卡尼傳統魚湯製成義式海鮮醬；「胭脂鴿、佛羅倫斯雞雜、茵陳蒿」則使用來自屏東的胭脂鴿香料熟成一星期，爐烤鴿胸、油封後炭烤鴿心，醬汁使用茵陳蒿、雞汁及鴿胗製成，雞冠則以肉汁燉煮，搭配焦化洋蔥，最後放上菊芋泥；鴿腿則裹上地瓜粉酥炸，並以馬玉蘭及檸檬百里香點綴，呈現傳統托斯卡尼風味。

甜點則別出心裁地推出「巧克力、焦糖、康普茶」以可可脆粒、巧克力焦糖甘納許球、可可薄餅與自行發酵的咖啡康普茶，賦予甜點如同西西里咖啡的迷人風味；「蘋果、玫瑰、肉豆蔻」則使用乾燥玫瑰花瓣製作塔殼、肉豆蔻泡沫與糖漬青紅蘋果粒，搭配芳香萬壽菊洋溢清新爽口的氣息。