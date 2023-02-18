屏東一名吳姓女子因不滿被林姓人妻罵她「小三、細姨」，跑到醫院假藉探病之名義，向躺在病床上的林女潑灑熱湯麵，造成對方左側腹部及大腿紅腫，林女憤而報警提告；法官依犯傷害罪，判處吳女有期徒刑3月，可易科罰金。

據判決書指出，吳女與林女間有私人糾紛，吳女知悉林女因故入住醫院，去年3月28日上午10時，竟假探視之名義，攜帶購買的熱湯麵前往病房，雙方在病房內發生口角，吳女竟持熱湯麵潑向當時住院臥床林女，致其受有左側腹部及大腿紅腫之傷害，林女憤到報警提告。

吳女到案後否認犯行，辯稱自己拿麵去看對方，「我告訴林女，她的公婆不希望她再回去，我不是蓄意把麵無故灑在她身上，是對方先罵我是小三、細姨，而且麵已經不是熱湯麵是冷的，我沒有看到她受傷」。

法庭審理時，護理師出庭證稱，進去病房時有看到林女身上有湯麵，林女有說會痛，經檢查後有看到皮膚微微發紅，當下有用優碘處置，而處理湯麵的人說是麵是溫的，「林女講說潑她麵的人是小三，跑到醫院來欺負人，邊說邊撞床欄，情緒很激動」。

法官勘驗相關證據，認為吳女刻意將熱湯麵潑向林女身體腹部及大腿部位成傷甚明，因此不採信其說詞。法官審酌吳女不思以理性方式解決紛爭，反而以潑灑熱湯麵之方式，致林女身體法益受到侵害，所為實應非難；依犯傷害罪，判處吳女有期徒刑3月，可易科罰金。