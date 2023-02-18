高5公尺的Vakway大頭目石像，曾是部落地標。最近移回吉安火車站前，鄉公所重新整理、上漆。（王志偉攝）

花蓮觀光勝地阿美文化村有一尊高5公尺巨型的Vakway大頭目石像，隨著時代變遷吹熄燈號，在鄉公所與地方各界奔走下，「大頭目」也將回到60年前阿美文化村舊址，也就是現今吉安火車站旁南昌村娜荳蘭部落，22日族人將進行安座，面向東方迎著祖靈來的日出方位，歡迎大頭目回娘家。

阿美文化村原址為吉安鄉南昌村娜荳蘭部落，1963年開幕，是台灣第一個民俗文化勝地，原民歌舞表演，吸引國內外旅客造訪，帶動當地觀光、族人就業機會，原住民團員更曾赴日本演出，進行文化交流；1988年一場大火，阿美文化村被迫遷移至仁安村靠近花蓮溪出海口現址。

阿美文化村董事長林國貴的夫人許月圓被稱為阿美族皇后，她回憶，阿美文化村於1955年由阿美族仕紳許木碇與林春瑛於宜昌村荳蘭部落內成立，之後10年間先後遷移到田埔車站和忠烈祠附近空地，1962年5月移至吉安火車站對面空地，走過一甲子歲月，阿美文化村也已於2020年吹熄燈號，大頭目石像去留，成眾人關心焦點。

娜荳蘭部落青年Pudar指出，大家熟悉的Vakway大頭目石像，當年是為了拍攝電影「黑森林」而建置，放在南昌村阿美文化村原址，靠近吉安火車站，在外族人搭火車看到高聳的大頭目石像，就知道「回家了」。

吉安鄉長游淑貞徵詢部落頭目、耆老意見，向阿美文化村董事長林國貴爭取，將這座長寬度3公尺、高5公尺、重達十公噸的Vakway大頭目石像重新修復，並移回最初設置地點南昌村，鄰近吉安火車站前，獲得林國貴割愛轉贈。

日前已將Vakway大頭目石像移回吉安火車站前，依循傳統朝東而立，Pudar說，東向是日出方位，也是祖靈來的方向，石像也照原貌翻修上漆，再次成為部落地標。

吉安鄉公所將於22日上午10時舉辦風華安座儀式，邀請許月圓與過去的老中青三代舞者，以舞蹈和歌聲迎接Vakway大頭目回到家鄉。