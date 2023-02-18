來彰化跑步吧，每一步都算數，步步換獎，有累積也有奇蹟。彰化縣政府推出「彰化玩三鐵」，首創百馬金像獎，頒發來彰化跑步的跑友專屬獎盃，並爭取教育部體育署「運動場域科技創新前導計畫」補助經費600萬元，設置50處智慧跑道ETC，第一次低完成3公里跑步健走里程，即可拿手機到便利商店兌換咖啡一杯。

彰化縣政府推出「彰化玩三鐵」，首創百馬金像獎，頒發來彰化跑步的跑友專屬獎盃。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美表示，去年11至12月推出「彰化玩三鐵」活動，玩三鐵，就是搭台鐵、高鐵來彰化，再以自行車或用雙腳的方式，讓您跑到鐵腿，去年共有超過1萬3000人次參與，創造經濟產值1300萬元，這次首創的百馬金像獎，針對在彰化參加「初馬」、「百馬」及「三百馬」，也就是第一場、第一百場及第三百場馬拉松的跑友，致贈在地青年藝術家許晉榮先生手工製作專屬的獎盃，既接地氣，又鼓勵青年朋友。

彰化縣長王惠美頒發「百馬金像獎」給81歲翁竹雄。（吳敏菁攝）

12日宣布會上並率先頒發12人「百馬金像獎」，其中最特別的是81歲的翁竹雄，他說從62歲參加第一場馬拉松比賽開始，持續跑了19年到現在已參加超過300場賽事，甚至是超級馬拉松三項全國紀錄保持人，鼓勵大家走出戶外，多運動讓身體更健康。

王惠美感謝教育部體育署補助經費，在縣立體育場及校園等50處跑道導入「運動科技」設置智慧跑道ETC，利用智慧手機下載APP，到場跑步感應就可記錄運動里程，在3月15日前首次完成3公里就可至便利商店兌換咖啡1杯，里程上傳登錄還有機會抽按摩椅、自行車等大獎。

彰化縣政府爭取教育部體育署「運動場域科技創新前導計畫」補助經費600萬元，設置50處智慧跑道ETC，第一次低完成3公里跑步健走里程，即可拿手機到便利商店兌換咖啡一杯。（吳敏菁攝）

教育部體育署副署長林哲宏恭喜彰化縣去年獲得運動i台灣的特優縣市獎項，彰化縣推陳出新，首創初馬、百馬、三百馬頒獎，田中馬也已經跑出名聲，真的很不簡單。智慧跑道ETC是非常有創意的運動創新，與50個校園及縣立體育場一起合作，讓愛運動的人口數提升。

代言人東森氣象主播王淑麗表示，自從她人生的第1場馬拉松獻給彰化、獻給田中馬之後，與彰化越來越密不可分，彰化也是全台最積極推動運動的縣市，只有彰化串聯縣內所有馬拉松，並舉辦馬拉松嘉年華活動，也只有彰化願意表揚初馬、百馬，甚至三百馬的跑者，「來彰化跑步吧！」