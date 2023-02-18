新北市市長侯友宜（右）、國民黨立委游毓蘭（左）。（圖／取自游毓蘭臉書）

新北市市長侯友宜參選2024總統大選呼聲不斷，成政壇焦點。身為侯警察大學45期同學、雙方相識逾40年的國民黨立委游毓蘭表示，侯第二任期上任百日的成績單，將會是其「通行票」，時間約莫在4月初，這點從他去年選前的諸多論調便可見。此說法引熱議，不少網友卻對選情不甚樂觀，認為民進黨沒那麼好對付，且侯參選勢必被迫辭職，呼籲藍營別掉以輕心。

游毓蘭昨（16）日接受香港媒體《中評社》訪問表示，從目前民調來看，侯的聲勢是最強的，更何況2022新北市長選舉期間，民進黨候選人林佳龍已經幫侯打過「預防針」了，林當時就到處宣揚侯會去選總統，結果新北市民依然用行動來支持，代表對侯做事態度的肯定。

針對侯友宜的下一步，游毓蘭分析，侯第二任期若想參選執政百日的成績單，就可以是侯的2024總統通行票；但若執政百日做不好，就會變成罰單。她相信侯如果想參選2024，一定會拿出一張亮眼成績單來證明自己的能力，尤其看侯從2022選前開始，都講到了整個北台灣千萬人口以上的治理，可見侯應是有準備了，大家可以等著看他執政百日後的態度。

游毓蘭的說法引發熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「侯友宜是目前藍營的王牌，但也不能太掉以輕心」、「民進黨已經在清理戰場了，國民黨要小心了」、「就等侯出來」、「侯若來出來選，肯定在塔綠班的逼迫下，辭去全台第一大市新北市長，新北市長將比總統還早開打，沒那麼簡單」、「綠營為了保住執政，一定奧步狂出，侯市長當心啊」。