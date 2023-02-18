高雄市今年雨量創新低，工務局與營造、不動產公會合作，於13處工地設置「次級用水免費取水點」，日供1135噸地下水。副市長林欽榮18日前往左營「崇實安居」社會住宅工程現地視察地下開挖抽水轉供情形時強調，已責成工務局儘速完成「取水地圖APP」供民眾查詢取用，減少水資源浪費。

林欽榮表示，建築工地開挖地下室時，需要降低地下水位以維持土壓平衡，抽取之地下水往往直接排至水溝，造成民眾觀感不佳。「崇實安居」在施工階段將水資源再利用納入考量，目前進行至地下室施工，地下水每日出水量約2400公升，抽出的地下水提供工地車輛清洗、防止道路揚塵用水來源，也透過設置取水口供社區民眾使用。

林欽榮指出，市府因應水情，清查高市深開挖建築工地353處，可提供次級用水之建案共計52處，目前已有13處工地同意並設置完成，預估每日可提供1135噸水量，未來也逐步宣導工地建置取水點至52處，提供消防局消防用水、養護工程處市區綠化植栽澆灌、道路清洗及民眾家中洗掃、沖廁等使用。

水利局表示，今年冬季南部降雨量減少，目前高雄地區水情為提醒綠燈，主要水源高屏溪攔河堰川流量也遞降，雖不影響民生及產業用水，惟仍需落實節約用水，以穩定供應枯水期間公共用水。各廠商在工地施做連續壁的過程中，需在密閉空間向下開挖，隨著施工進度鑿井持續抽取地下水，逐步降低地下水位避免回升，直到建物的自體重量大於水的浮力，期間可設置取用水的臨時設施，提供市民取用作為澆灌洗地之次級用水，讓營建工地水資源再利用，增加自來水調度量能。

工務局強調，由於高雄的地質大多屬於砂土及沉泥互層，出水量較少，只能作為不接觸身體的清洗、澆灌與消防使用，不可作為飲用水的生活次級用水。市府各單位及民眾有需求者，可至設有取水點之建築工地取水使用，除可減少自來水費開支，亦可善用地下水資源，以達環保、節能、永續之目的。