台灣大個人用戶事業群商務長林東閔表示，「OP響樂生活」串聯網路、內容、設備與服務，解決用戶面對3C不知如何選擇的痛點，升級沉浸式娛樂體驗。繼首波打造「OP影音劇院套裝」後，去年12月再開啟全新支線「OP遊戲玩家套裝」，陸續為用戶帶來Logitech G CLOUD雲端遊戲掌機、PS5遊戲主機，以及即將在全台電信獨賣的PS VR2次世代虛擬實境頭戴裝置，結合台灣大獨家影音和雲端遊戲內容、優質網路服務及完整銷售通路，將引領玩家啟動超沉浸體驗，讓娛樂享受極大化。

硬體表現上，SONY PlayStation VR2提供4K HDR、110度視野，以及注視點渲染技術，呈現高擬真視覺體驗；眼動追蹤功能可偵測眼睛的動作，讓玩家能夠以逼真的全新方式進行更直觀的互動。PS VR2結合眼動追蹤、頭戴裝置回饋、3D音訊及創新PS VR2 Sense控制器，為玩家創造身歷其境的互動。

台灣大表示，「OP遊戲玩家套裝」提供PS VR2三款新組合，搭配台灣大5G指定專案就能無痛帶回家，VIP用戶續約專案價最高再折5000元。網路門市申辦「OP遊戲玩家套裝」搭配5G 999元(含)以上資費，加碼送momo幣1000元，免登記再抽萬元平板與myfone購物1000元電子禮券。