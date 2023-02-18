近年來，隨著全球對環保和能源問題的關注，汽車業的戰場已從燃油車轉換為電動車，尤其是電動車內的車輛電子零組件更是關鍵組成部分，從晶片到電池，再到車內各種零件和軟體，每一環節缺一不可。為讓車輛產業人員掌握最新技術及發展趨勢，強化工作關鍵技能且建立與其他專業人士的交流管道，車輛中心在2023年推出進修課程聚焦於電動車、自動駕駛、車輛電子技術，安排由具備豐富經驗的資深專家來分享實務經驗，及時掌握自我轉型的契機。

車輛中心多年來持續致力於電動車、自動駕駛及車輛電子領域的技術發展，已超過30年的車輛研測專業經驗，每年舉辦近50場訓練課程及研討會，已匯聚150多位具有實戰經驗的產、學、研專家加入講師團隊，培育人數超過2500人次，包括中華(2204)、裕隆(2201)、福特六和、台灣山葉、技嘉(2376)、友達(2409)、和碩(4938)、英業達(2356)、旺宏(2337)、康舒(6282)等廠商皆派員一起參加研討。

此外，今年度的經濟部工業局智慧電子人才應用發展推動計畫課程，也即將於4~7月舉辦。