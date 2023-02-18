南投縣第二選區立委補選3月4日投票，國民黨比照台北市立委補選模式，再祭「黨籍縣市長」人海戰術「打群架」模式助選。台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜下周二二八連假期間，將前往為黨籍立委候選人林明溱助選，為林拉抬選情。

據了解，蔣萬安規畫在下周六（25日）二二八連假第一天的下午，南下南投陪同林明溱在南投市車隊掃街。至於侯友宜則是在隔天的周日（26日）上午，再陪林至竹山鎮車隊掃街，並到當地菜市場拜票。

特別的是，除國民黨籍縣市長外，有目前仍屬無黨籍的有意參選總統人士，也表達位國民黨立委候選人林明溱助選意願，讓南投立委補選成另類總統黨內提名角力戰場。

國民黨黨務人士表示，南投縣立委補選是民進黨主席賴清德上任首戰，國民黨在黨主席朱立倫親自督軍下，也確立以組織陸戰為主、議題空戰為輔的輔選計畫，以團體戰全力延續2022勝選氣勢，阻斷賴參選2024氣勢。

黨務人士分析，與台北市立委補選一樣，南投第二選區立委補選的決勝關鍵也在於投票率。