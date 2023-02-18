一名網友近日經過一間檳榔攤的時候，發現店家的門口坐著一個擁有逆天長腿的「檳榔西施」，而且身材好到爆炸，J罩杯配上超細的小蠻腰，讓過路人看到快噴鼻血，也引起網友們討論，不少內行人一看驚呼，她超貴的。

一名網友今在臉書社團《路上觀察學院》分享照片說，一間檳榔攤請了「J罩杯」的巨乳辣妹當檳榔西施。只見她穿著黑色上衣，下半身的裙子開了高衩，把一雙白皙的美腿嶄露無疑，腳上則穿著紅色的高跟鞋，看起來相當美艷。

照片PO出不到3小時，就吸引了3千多人狂讚，不少網友討論，「女帝打工畫面辛酸畫面流出」、「停下來才發現是假的」、「哪不用薪水？這是買斷好嗎」、「我猜不用多久，那雙腿會被摸到掉漆」、「要賣多少檳榔才能讓她來上班？」

原來這位檳榔西施其實不是真人，而是日本動漫《ONE PIECE》裡「女帝」波雅·漢考克的公仔，也被稱為「蛇姬」，因為其性感到逆天的身材比例著名，因此不少內行網友見狀直呼，這個「打工仔」很貴的。「這個檳榔西施很貴，好幾個月的薪水」、「這隻很貴欸」、「哇塞，這尊要好幾十萬吧！」