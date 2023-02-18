「阿公阿嬤吵吵鬧鬧也幸福一輩子，是我們的榜樣！」統一企業慈善事業基金會2018年首辦鑽石婚圓夢活動，安排88對鑽石婚佳偶穿婚紗走紅毯，睽違4年，今天再度號召百對阿公阿嬤在現場親友、志工約2000人見證祝福下，留下難得的身影。

統一企業慈善事業基金會今天舉辦「黃金鑽石婚牽手情—99圓夢活動」，表揚100對結縭58年以上的黃金鑽石婚楷模。(曹婷婷攝)

統一企業慈善基金會總幹事凃忠正表示，這些婚齡一甲子的長輩，早年身處年代多無法穿白紗出嫁，因此透過舉辦「黃金鑽石婚牽手情—99圓夢活動」，表揚100對結縭58年以上的佳偶，同時也鑑於現代人不婚不生比例高，今天很多四代同堂家庭，藉由分享長輩牽手一輩子、組織圓滿家庭的經歷，鼓舞年輕世代。

婚齡72年的97歲吳榮祥（左一）、91歲葉罔市（左二）在家人陪同下穿上婚紗西裝舉辦婚禮。(曹婷婷攝)

結婚72年的97歲吳榮祥與91歲葉罔市阿嬤，是現場結婚資歷最久的一對。兩人育有2男4女，孫子12人、曾孫8人，四代同堂。孫子葉孟峰說，阿公阿嬤當年是媒妁之言「招贅婚」，因阿嬤是獨生女，阿公入贅，兩人相處之道就是「老婆最大、她說什麼都對！」

「黃金鑽石婚．牽手情99圓夢」活動，邀請百對阿公阿嬤走紅毯，親友團高舉名字手板幫長輩加油，相當溫馨。(曹婷婷攝)

今天典禮由OPEN小將、統一獅職棒球星與UG扮演伴郎、伴娘開場，接著由男扮女裝喜感十足的「媒人婆」與小花童引領百對新人走紅毯。阿公阿嬤們有的穿傳統中式結婚服、有的白紗，83歲邱林淑美帶著鳳冠裝飾，她說，結婚60年，第一次感受這種滋味，「很好玩，人生快樂最重要。」

「黃金鑽石婚．牽手情99圓夢」活動，表揚100對結縭58年以上的黃金鑽石婚楷模。(曹婷婷攝)

凃忠正表示，此次圓夢活動是響應政府對老人族群的關懷，善盡社會企業責任，也希望透過集團與異業相結合的方式，喚起社會大眾重視台灣邁入高齡社會後的老人照顧問題。

為了增添活動現場歡樂有趣的氣氛，統一社福會事前還特別前往阿公阿嬤家拍攝溫馨短片，也規畫現場直播阿公阿嬤梳妝打扮畫面，希望讓阿公阿嬤與親友感受這份喜氣，闔家同樂。