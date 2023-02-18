宜蘭縣政府今天（18日）舉辦2023年就業博覽會，此次釋出的929個職缺，服務業占約一半，主要是原本服務業受疫情影響甚鉅，隨疫情趨緩服務業亟需人力，過去宜蘭的服務業薪資僅比基本薪資高一點點，此次平均薪資都有3萬元，廚師、主管可達4萬，雖然就業博覽會止舉辦一天，但相關職缺都有公布在勞工處網站供民眾查詢。

宜蘭縣政府勞工處今年會舉行3場就業博覽會，今天是針對年後轉職潮，5月會因應畢業潮舉辦，10月也還有一場。今天47家廠商與釋出的職缺有一半是服務業，而製造業或工程師等職缺薪資上看4萬、5萬元。

勞工處表示，隨疫情趨緩，原先受重創的觀光、旅宿等人力需求大增，服務業平均薪資也來到3萬元，今天的就業媒合率達54.7％。縣長林姿妙表示，縣府希望人才不外流，也期許求職者們都可以找到喜歡、適合的工作。

縣府表示，勞工處提供各項青年獎勵金措施，設籍宜蘭縣30歲以下待業青年，連續工作滿6個月補助1萬元，工作滿1年再補助1.2萬元；為獎勵在職青年勞工取得技術士證照，設籍宜蘭縣1年以上，18至40歲在職青年勞工，取得甲級技術士證照者可申領獎勵金6000元，乙級可申領3000元。