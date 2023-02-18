大里區農會18日上午在大里區草湖市民農園旁農田舉辦「作伙種秧趣」，帶領大里區美群國小孩童下田體驗插秧。（潘虹恩攝）

大里區農會積極推廣食農教育，18日上午上午在大里區草湖市民農園旁農田舉辦「作伙種秧趣」。（潘虹恩攝）

大里區農會18日上午在大里區草湖市民農園旁農田舉辦「作伙種秧趣」，帶領大里區美群國小孩童下田體驗插秧，讓孩童了解食物來源及飲食知識，同時透過與泥土、稻苗的接觸，感受人與土地的親密關係，體驗農夫刻苦耐勞的精神，學習對食物、生產者和環境的尊重與感恩。

大里區農會總幹事賴東陽指出，農會積極推廣食農教育，每年都會舉辦「作伙種秧趣」，這已是第5次、第4所學校，今年和美群國小配合，帶領孩童從「拜田頭」儀式開始到插秧、收成，親身體驗稻米實際耕作的情形，了解到農夫的辛苦，進而能「敬天地」，待未來收割時，也會帶領孩童一起，享受豐收的喜悅。

美群國小校長葉中雄說，現在的孩童較沒有實際到田園或果園工作的機會，若食農教育只在課堂上，孩童感受並不深刻，有今日的機會讓孩童親身體驗，從中感受農夫的辛苦、工作的過程，有成果後還能來收成，這樣的歷程可以對孩童在課堂上所學到的知識有所驗證，並內化成心中重要的知識，發揮影響力。

「作伙種秧趣」活動18日上午9時於大里區草湖市民農園旁農田舉辦，中市府農業局副局長蔡勇勝、大里區農會常務監事賴樹清、總幹事賴東陽及大里區長鄭正忠等人，帶領美群國小約80名師生一同進行「拜田頭」祭天儀式，向天公、土地公等眾神焚香祈禱，宣告大家會用心照顧秧苗，並祈求風調雨順、平安豐收。

去年9月從南非到美群國小擔任英語老師的Andy也首次下田體驗插秧，他表示，覺得很新鮮。（大里區農會提供／潘虹恩台中傳真）

現場孩童都躍躍欲試，在青農及農會推廣人員的帶領下，孩童挽起衣袖、捲起褲管，用最傳統的方式，彎下腰將手中的秧苗一株株插入水田中；去年9月從南非到美群國小擔任英語老師的Andy也首次下田體驗插秧，他表示，他的家鄉有種果樹，沒種過水稻，第1次下田體驗插秧覺得相當新鮮。