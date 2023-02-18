代理教師聘期不一，待遇常為人所詬病，教育部近日已宣布，今年度將協助全國各縣市112學年第1學期實施代理教師完整聘期所需經費差額的50％。全國教師工會總聯合會（以下簡稱全教總）表示，為提升國教整體品質，要求教育部增加正式教師數，降低代理教師比率，讓代理教師員額比率以教師員額5％為上限，並明確訂出降低代理教師比例的期程。

全教總理事長侯俊良表示，有關代理教師權益，全教總從倡議、遊說到修法， 可謂無役不予。而在桃園市長張善政開了第一槍之後，陸續不少縣市長宣布跟進，各界倡議、爭取多年的代理教師完整聘期，終於獲得具體突破，但迄今仍有基隆市、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣共9個縣市遲未宣布。

全教總指出，學校會出現代理教師的職缺，主要是員額控留，但原本應該作為「暫時性補充人力」的代理教師制度已經常態化，變成長期代替專任教師工作， 景象一如產業界的「非典型雇傭」，部分縣市的代理教師比例甚至不斷提高，簡直是「省錢省出心得」，不僅傷害代理教師權益，更嚴重危及國教品質。

全教總提到，為提升國教整體品質，終結一國多制的代理教師亂象，要求教育部，除了完整聘期之外，更要同步嚴控員額控留比例，並應增加正式教師數，降低代理教師比率，代理教師員額比率應以教師員額的5％為上限，教育部應明確訂出降低代理教師比例之期程

全教總強調，落實全聘期與員額控管之後，後續並應修正聘任辦法，納入代理教師提敘薪級規定。教學經驗為教師給薪的重要參考依據，專任教師均採計其 就職前服務成績優良年資，提敘薪級給薪。國立學校、金門縣及台北市代理教師敘薪已比照專任教師，採計其職前服務年資提敘薪級，其他縣市均不採計職前年資提敘，教學現場一直存在聘期及待遇差別化的現象。

全教總理事長侯俊良提醒，敘薪給薪之落差，在不同主管機關所轄學校之間產生競合關係，人才往高薪地方流動是必然的現象，對於給薪方式不利的學校就更為弱勢，也難怪多年來學校招聘代理教師常需承擔多次招考的困境。

全教總認，為聘任辦法應納入代理教師提敘薪級規定，代理教師之敘薪方式全國一致，保障代理教師敘薪權益，有助於緩解磁吸效應，確保整體國教品質。