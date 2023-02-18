鳳鳴簡易火車站預計明年11月啟用，立委蘇巧慧與地方議員今出席席行政院公共工程委員會會勘，視察整體工程，整體工程進度超前。（蘇巧慧服務處提供）

鳳鳴簡易火車站預計明年11月啟用，立委蘇巧慧與地方議員今出席席行政院公共工程委員會會勘，視察整體工程，整體工程進度超前，車站結構包括1座跨站式車站、2座岸壁式月台，車站採用無人簡易站設電子票證，另外，大漢溪堤外便道「鐵路橋至樹林柑園大橋段」也將由中央全額補助，目前鋪設進度超過一半，工程進度也超前。

蘇巧慧表示，鳳鳴簡易車站工程進度已達6成，超過原訂計畫，不過鐵道局仍須協同新北市府，針對簡易車站周邊人行及車流動線作全盤規畫，目前鐵道局有在車站主要入口處有預留臨停車位，確保民眾搭車、進出車站動線流暢，但周邊道路路幅較窄，站體周邊路線規畫須全盤考量未來通勤民眾汽、機車停放需求。

另外，大漢溪堤外便道是串聯新莊西盛-樹林-鶯歌等地重要聯外道路，其中「鐵路橋至樹林柑園大橋段」全長6.4公里，須進行堤岸防洪加固工程，經費龐大且施工難度高，蘇巧慧說，她爭取中央全額補助後，讓堤防順利加固，道路鋪設工程也順利進行，預計明年1月完工。

另外，蘇巧慧也說，為調節堤內外車流量，她爭取移設「21號越堤道路」至西盛橫移門及浮洲橋間，確保工程效益最大化，她也會提前在堤外便道動工前，協調八德街及館前路路口改道，順利銜接堤內外車道。