民進黨主席賴清德上任後大力推動改革，陸續解決黨內黑金、學倫問題。然而，《TPOC台灣議題研究中心》最新數據卻顯示，這些作為並未有效提升賴清德的網路好感度，進一步觀察親藍與親綠的臉書粉絲專頁討論賴清德的輿情資料，發現賴清德在親綠粉專的負面聲量與親藍粉專不相上下，顯示部分「賴黑」藏在民進黨側翼粉專。

賴清德日前在民進黨中執會上表示，從1月18日接任民進黨主席之後，連續召開3次中執會會議，第一次會議進行黨部組織調整，並將台南市議長、副議長選舉涉及案情的2位黨員移送中評會。第二次中執會則建立制度處理學倫相關問題；第三次則是進行黨公職參選問題，希望解決民進黨黨內黨公職跟黑金相連的問題，展現革新的決心。

《TPOC台灣議題研究中心》今(18)日指出，透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集賴清德就任以來的網路輿情數據，分析結果後發現，賴清德網路的正面聲量仍遠低於負面聲量，且負面聲量比例從農曆春節期間的28%低點一路升至37%，顯示賴清德大力改革仍未有效提升其網路好感度。

進一步分析數據後發現，賴清德在親綠粉專的負面聲量，與親藍粉專的負面聲量佔比不相上下，顯示「賴黑」來源不僅來自對手陣營，還有部分藏在民進黨側翼粉專中。