告五人首次攻蛋舉辦《第一次新世界巡迴演唱會 〈宇宙的有趣〉》演唱會就創紀錄，日前門票開賣就秒殺，加場門票今天中午開賣2分鐘完售，告五人充滿感謝，並表示：「謝謝大家如此支持我們，非常感動，第一次唱進小巨蛋，我們會好好努力帶給大家最好的演出！」

相信音樂表示，根據售票系統後台顯示，4月8日、9日共2場演唱會啟售當下的同時在線人數皆高達5萬人，超過小巨蛋1場可售票1萬張的5倍之高，加場開賣的在線人數甚至高過首賣場次，盛況前所未見，告五人第一次攻蛋的整體表現超乎主辦單位預期，「下次演唱會一定會努力爭取更多更多檔期，滿足更多人和告五人一起狂歡的渴望」。

距離首次攻蛋不到50天，告五人也進入備戰期，哲謙表示：「感謝大家的支持，第一次做小巨蛋，一連演兩場雖然相當緊張，不過歌迷的期待同時讓我很有動力。我前一天也剛新買鼓組的配件，想在演出時帶來更多不同類型的嘗試，希望到時大家會喜歡。」犬青說：「從Livehouse到演唱會，加入了更大製作團隊後，告五人將呈現的演出可以讓大家期待一下。」雲安感激說道：「當天我們會扮演好各自最有趣的角色，把《宇宙的有趣》延續下去，希望當天哈瓜們慎重著裝、好好打扮，和我們一起度過！」

《告五人 第一次新世界巡迴演唱會 〈宇宙的有趣〉》將在4月8日晚上7點30分及4月9日下午5點開唱；最新專輯《帶你飛》已於各大數位串流平台發行。