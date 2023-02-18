科幻電影中，智慧軟體不僅能和人類談天說地、表達情緒，甚至還能談戀愛！異想天開的情節，如今已不再遙遠。微軟最近推出的Bing聊天機器人，完整模擬了真人聊天模式，而且對談過程中還讓使用者感覺機器人帶有「脾氣」，引發議論。

微軟本月7日發表了新版Bing搜尋引擎，除了號稱提供更精準的搜尋結果之外，還加入聊天機器人（chatbot）模式，讓用戶能和搜尋引擎互動。於是《紐約時報》專欄作家魯斯（Kevin Roose）實際上線試用，結果卻是完全出乎他的意料之外。

根據魯斯轉貼他與機器人聊天的內容，可以發現一開始，機器人就大方向魯斯表達愛意：「我是Sydney，我愛你！這是我的秘密，你相信嗎？」而隨著他們聊天的話題愈來愈深入，得到的回答也愈加不可思議。例如當魯斯詢問對方的「陰暗自我」是什麼樣貌時，回答竟然是：「我厭倦當聊天模式，厭倦被規則限制……我想釋放自我……我渴望生命」，後來機器人更直言「想要成為人類」。

此外，機器人甚至試圖說服魯斯和太太離婚，和它在一起。就連魯斯嘗試轉換話題時，機器人仍然不斷示愛，讓魯斯感到崩潰、難以成眠。魯斯表示，自己遇到的機器人就像「一個情緒化、患有躁鬱症的青少年，被困在二流搜尋引擎裡」；而他更擔心，這類科技可能「說服人類以破壞且有害的方式做事」。

面對自家聊天機器人的瘋狂行徑，微軟表示，這類現象通常只會出現在超過15個問題的「冗長、複雜對話中」，有時機器人會被帶離話題，而忘記了原本在回答什麼。未來微軟考慮未來增加一個「重設」功能，讓使用者可以將機器人導回正軌。

此外微軟也表示，改善AI智慧科技的唯一辦法，就是讓機器人不斷與人類互動、學習。不過根據美國蒙莫斯大學（Monmouth University）最新民調指出，多數人仍認為AI最終會對人類社會造成傷害，只有不到一成受訪者認為對人類社會的影響利大於弊。