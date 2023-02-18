清明時節因民眾祭拜燃燒金紙、整地除草有時不慎引發公墓火警，造成消防員頻繁出勤救災。新埔義消分隊長羅興仁有感於警、義消這段時間總是疲於奔命地救災打火，為強化搶救效率、減輕裝備負重，便捐贈10台噴霧機予新埔消防分隊，藉由輕便靈活操作特性，有效射水滅火，抑制火勢避免雜草擴大延燒。

掃墓祭祖是客家人的大事，客家習俗會提早到元宵節過後即開始掃墓，新竹縣以新埔鎮公墓區域分布最多，引發公墓火警頻率較高，甚至造成空氣汙染。投入協助消防勤務20餘年的羅興仁，為此捐贈10台噴霧機予新埔消防分隊。

第3大隊大隊長陳孟嬬表示，消防人員救災時為保護自身安全仍須穿著消防衣、帽、鞋空氣呼吸器等總重達20公斤裝備，加上布署水線還要揹負2條3公斤水帶，對救災人員來說耗費身心體力甚鉅，無形中也增加救災危險。透過義消民力捐贈採購救災噴霧設備，以專攻雜草火警之輕型器材，除減輕救災人員身心負擔外，也強化山林暨公墓火災搶救效率，避免災害擴大。

客家習俗為農曆年後便開始掃墓直到清明節，消防局長陳中振表示，此期間為推動重點火災預防工作時段，有賴各分隊積極接洽協調鄉鎮市公所，配合於災前整理公墓區域雜草及修剪道路樹木，並於網頁、跑馬燈公告防火宣導等減災作為，有效降低公墓火警發生機率。另外針對易發生雜草火警區域，也責由轄區分隊對該類火災類型，擬定搶救計畫、進行搶救演練。