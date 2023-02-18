今天各地天氣晴朗，南部高溫達30度，明天下半天開始冷空氣南下，北部、東半部有雨，下周二、三下探10度。氣象專家賈新興指出，今年第1號「珊瑚」颱風最快在下周一生成，機率大約8成。
賈新興在臉書發文指出，明天（19日）起東北季風增強，基隆北海岸、東北角、宜花有零星短暫雨。明天第一個熱帶性低氣壓生成機率高，宜蘭連續雨並有局部較大雨勢發生的機率。
賈新興指出，珊瑚颱風生成機率約8成，最快在下周一生成，不影響台灣；下周一至周四東北角及宜花地區有零星短暫雨。
今天各地天氣晴朗，南部高溫達30度，明天下半天開始冷空氣南下，北部、東半部有雨，下周二、三下探10度。氣象專家賈新興指出，今年第1號「珊瑚」颱風最快在下周一生成，機率大約8成。
賈新興在臉書發文指出，明天（19日）起東北季風增強，基隆北海岸、東北角、宜花有零星短暫雨。明天第一個熱帶性低氣壓生成機率高，宜蘭連續雨並有局部較大雨勢發生的機率。
賈新興指出，珊瑚颱風生成機率約8成，最快在下周一生成，不影響台灣；下周一至周四東北角及宜花地區有零星短暫雨。
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