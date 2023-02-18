台灣浩鼎董座張念慈去年12月29日心臟病猝逝，19日舉辦追思會，他的夫人翟台茜與一雙兒女，Michele、Michael Jr.、弟弟張念原（中裕董事長）等家人，潤泰集團總裁尹衍樑、輔大化學系同窗好友台新金董座吳東亮、產業界和初中同學等數百位好友都親自到場緬懷。

相知逾40年的前中研院院長翁啟惠在美國以視訊表達哀思！他說，張念慈是優秀的科學家，也是傑出的企業家，兩人結識於MIT（麻省理工）大學，而後又一起創辦在美國創辦Optimer，2022年並在台灣成立子公司浩鼎。張念慈溫和、善良、樂觀，重視家庭朋友，對台灣生技業貢獻深遠。

張念慈的女兒Michele代表家屬致詞，她說，父親是有影響力的人，把一生的時間、精力、智慧和愛都貢獻出來。父親9歲喪父，年幼時曾聽他形容喪父之慟，當時不明白那是什麼感覺，但如今已能完全體會這種心情。

因為年幼失怙，張念慈特別具有關懷社會的愛，不管做什麼都是希望能增進人類的幸福！因為生性樂觀，總能從不同的處境中看到機會和幽默的一面；在生技事業上，竭盡心力的投入研發救命的藥物，在與家人相處時，也是常親自下廚煮出一道道愛的餐點，甚至教導6個孫子如何煮菜，講故事給他們聽；他非常喜歡釣魚，所以地方都有全家一起釣魚的回憶。

兒子Michael Jr.記起小時候父親展示收藏的硬幣，他心血來潮誇口以後要收藏1000個硬幣，且要當個有錢人。沒想到，父親居然嚴肅地告訴他，有錢不是壞事，但永遠不能貪心，貪心會與人變得很疏遠，人要有好的品格大家才會喜歡！

吳東亮表示，張念慈是慈善家，長期贊助輔仁大學、幫助學生，他們一起邀輔大募集資金蓋醫院、興建理工學院大樓，該大樓今年夏天就要啟用，很可惜他看不到！

張念慈是生技界的奇才，對台灣生技產業貢獻很大，2013年，在翁啟惠號召下，他們參與募資成主台灣生技產業發展基金會，迄今已培養逾500個優秀人才。