一名網友在2017年台北燈節拍下陌生人所寫的心願小卡，內容讓許多網友為之感動。（翻攝自路上觀察學院）

台灣燈會在近日盛大舉行，不少民眾都前往朝聖打卡，然而有網友貼出2017年台北燈節的照片，表示當年在燈會區意外拍下一張心願小卡，內容曝光後讓不少網友直呼「心好酸」。

一名網友在臉書社團《路上觀察學院》上貼出一張自己6年前逛燈會的照片，表示最後２個字讓他淚崩，只見原PO貼出的心願小卡上寫著「希望妳在天上，盡量快樂悠遊」，還備註了一句「2月9日正好是妳50歲誕辰」，最後寫下「爸字106.2.9」，從短短三行的文字中可見父親道出對已故女兒的牽掛，也讓不少網友看了鼻酸。

貼文曝光後吸引逾1.3萬名網友按讚，不少網友表示看了很揪心，表示「天下父母心，唯有當人父母才知道孩子在心中一輩子都是孩子」、「這位爸爸也七、八十，或將近九十歲了吧？想必他已經思念他女兒很久很久了」、「字字盡是思念」、「不管幾歲在父母心中永遠是個孩子」、「一大早 我看這圖就哭了」、「長大後才知道，好好照顧自己，讓父母安心，就是最簡單的孝了」、「兩個世界，各自安好」，也有網友表示「我懂，到老還是會依然牽掛,一直算他幾歲...我大兒子若在，現在也高中了」、「曾經以為失去爸爸是我最大的痛，現在看來，不讓白髮送黑髮，也是一種幸福」。