高雄一名就讀幼幼班2歲多女童，日前父親接女童回家時，發現她臉頰紅腫捏傷，在父親心疼追問下，女童委屈說「老師捏的」。父親到幼兒園調出當天監視器畫面，發現老師拉女童到一旁訓話，隨後抱進廁所，父親質疑老師在廁所內「施暴」，目前已報警。警方正通知老師到案說明，高雄市教育局表示，對於不當對待幼兒調查一事，將依幼兒教育及照顧法規定視情節輕重予以裁罰。

據了解，女童就讀前鎮區某幼兒園，15日女童父親接女童回家，發現女童臉頰紅腫，且有捏痕，於是在父親心疼地頻頻追問之下，女童才委屈的說「老師捏的」。父親聽聞後氣炸，到幼兒園理論，並調出當天的監視器。

高雄前鎮區某幼兒園傳出不當管教，畫面中看出老師正抱著女童進廁所。（摘自社會事新聞影音）

網路群組「社會事新聞影音」今日PO出這當天幼兒園教室的影片，影片中能看出，女童原先在座位上哭泣，老師見狀將她拉到角落訓話，隨後再抱進廁所裡，因廁所門簾拉上，無法得知廁所內部狀況，約2分鐘後，老師先步出廁所，女童跟在後方，返回座位。

另外，在影片開頭，還有父親與老師對話錄影，老師說「可能激動下捏到她的臉」、「對你不好意思，對不起」。父親痛批「你們要不要被關廁所？」

因影片解析度不佳，無法辨識出女童的臉上是否有捏傷，父親17日深夜前往三民二分局決民派出所報案，並質疑女童就是在廁所遭老師捏傷。三民二分局受理後，由單一窗口繳交給前鎮分局辦理，前鎮分局表示，因捏臉涉及傷害罪，依規定通知老師到案說明。

對於不當管教爭議，幼兒園澄清，點心時間時老師請幼生拿取自己的餐具，幼生不要並大聲尖叫，老師才帶幼生至廁所溝通安撫，之後幼生便自己拿取餐具吃點心。吃完點心，另一位老師幫幼生擦拭嘴巴時，沒有發現臉上有傷痕，之後協助幼生帶口罩時也無發現異狀。

教育局表示，16日接獲通報後，已立即通知幼兒園保留監視器畫面，17日到園調查，並保留相關錄影等證據，後續將察看監視器畫面。對於不當對待幼兒調查一事，將依幼兒教育及照顧法規定視情節輕重予以裁罰。