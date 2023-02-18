源展區志工葉蔡鐘雖因身體障礙，言語表達困難，但仍盡力用自己的方式指引民眾參觀。（張芷瑜攝）

患有小兒麻痺的志工潘志中，看到民眾自己做擋光工具掃集點章，他也學以致用來幫忙其他人。（張芷瑜攝）

台灣燈會接近尾聲，除欣賞豐富燈飾作品，也別忘了背後有群默默服務的志工們，其中，也可見到身障志工穿梭身影，即使因身體障礙受限，仍不減服務熱情，有志工言語表達困難，仍盡力協助民眾掃QRcode，或有志工看到民眾自己做擋光工具掃集點章，他也學以致用來幫忙其他人，讓逛燈會更有溫度。

源展區有名志工葉蔡鐘雖因身體障礙，言語表達困難，但仍盡力用自己的方式指引民眾參觀，在燈會作品「種下台北的味道」前可看見他的身影，認真協助民眾掃QRcode，也拿手機細心提供民眾作品介紹。

葉蔡鐘以筆談的方式說明擔任燈會志工的契機，他表示，因為有空所以來燈會當志工，介紹光源台北不同的路線，世大運期間也有去體操站當志工，累積不少經驗，這次很榮幸能來擔任志工。

葉蔡鐘也分享，擔任志工感到很開心、快樂，能夠把志工的工作做好，在服務期間也遇過不小心跌倒的小孩，他會熱心協助，確認對方是否受傷，經過這幾次經驗，之後會想去報名世壯運的志工。

另一名患有小兒麻痺的志工潘志中，當初看到燈會招人，因為沒工作在家也閒著，才來擔任志工打發時間，也服務社會，這也是他第一嘗試當志工，潘志中表示，印象深刻的的是在捷運站遇到腦性麻痺學生，坐著輪椅要來掃集點章，或看到民眾自己做擋光工具掃集點章，他也學以致用來幫忙其他人。

他也說，擔任志工會遇到不同類型的人，以燈會志工來說，蠻多都很熱情，但還是有些人會比較常抱怨，但他認為來擔任志工就是服務人，不用計較太多，之後有機會還是會想來擔任志工。

北市社會局表示，很多大型活動都有賴志工們幫忙，像此次台灣燈會有近3000多名志工投入，其中65歲以上銀髮志工占24％，還有學生志工、家庭志工、國際志工等，此外，為了激勵志工，也製作「2023台灣燈會在台北-志工服務側記」，留下他們熱心服務身影。