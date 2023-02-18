民眾黨立委陳琬惠17日爆料，指新上任的行政院發言人陳宗彥，在台南市政府新聞及國際關係處處長時，長期接受綽號「豆哥」的王孝瑋的酒店性招待，陳並稱，當年台南地檢署偵辦陳宗彥、連恆與「豆哥」王孝瑋涉犯《貪汙治罪條例》的簽呈，事後竟簽結不了了之。對此，國民黨立委王鴻薇今（18）日就曝光了王孝瑋的背景，直呼「這位王孝瑋，居然還是2018年 民進黨全國黨代表」，引發討論。

立委陳琬惠指控陳宗彥在台南市政府新聞及國際關係處處長時，長期接受綽號「豆哥」的王孝瑋的酒店性招待；陳琬惠更出示對話截圖以及一支號稱是陳的手機號碼，並指王男曾經有妨害風化判決，質問陳宗彥「有無幫忙酒店業者喬事及召妓？」

陳琬惠並質問法務部長蔡清祥，「為何2014年4月14日，台南地檢署偵辦一件陳宗彥、連恆與王孝瑋3人涉犯《貪汙治罪條例》的簽呈，為何最後簽結不了了之？」

王鴻薇今日更在臉書上貼出了民進黨網站當選資料，指出「而這位王孝瑋，居然還是2018年 民進黨全國黨代表」，甚至更引述了PTT網友的證據，當時整起案件被控妨害風化罪部分，判決書也都還在。此消息一出，許多網友看完後紛紛留言表示「物以類聚，人以群分；愛鄉愛土愛女人」、「太可怕了」、「蛇鼠ㄧ窩，池大王八多」、「民進黨的顏色已經不是綠色，已經變黑黃」、「1450+塔綠斑還有民進黨又集體翻車了」。