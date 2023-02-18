62歲男星趙文瑄過去演出李安電影《喜宴》出道，後來他到大陸發展拍了不少作品，近年回台灣生活。近期他為了取出腿部鋼釘入院開刀，在醫生建議下順便做了體檢，當天他戴著口罩，又用另一個名字掛號做大腸鏡，沒想到還是被麻醉師一眼認出，先問：「你是不是羋月的爸爸？」接著爆出劇中金句「老虎的屁股摸不得」，令趙文瑄噴笑。

趙文瑄先前自曝去年底確診，有網友問他是否有接種疫苗，他開玩笑說：「一針也沒打。而且我幸災樂禍地告訴周遭打過的人：你們五年之內都會死掉！」有人認為他這玩笑不恰當，他則回應：「你想蜀黍（叔叔）周圍都是些什麼人？大家都置之一笑，歡樂得很，咸（皆）認率先死掉的比較有可能是蜀黍（叔叔）」。

趙文瑄當年演出《喜宴》出道。（圖／中時資料照片）

上月趙文瑄又宣布入院開刀取鋼釘，自嘲：「整整兩年半了，也該把小腿裡那根天殺的『異物』取出來了……」，今(18日)稍早他發文，回憶上回住院時醫生建議他順便做健康檢查，做大腸鏡時負責替他麻醉的是一位「小姐姐」，對方舉起超粗的針頭，準備打下去時，突然問趙文瑄是不是在《羋月傳》中飾演羋月的爸爸？更拋出劇中台詞「老虎的屁股摸不得」，讓趙文瑄當場笑出來。

趙文瑄發文。（圖／翻攝自趙文瑄微博）

據知，在《羋月傳》中有一幕，當小羋月跟父王玩的時候，曾輕輕拍了爸爸的屁股，說：「娘親說過老虎的屁股摸不得」，意外逗笑了爸爸，也順利替自己的母親爭寵成功。如今飾演羋月父親的趙文瑄做大腸鏡時，被麻醉師虧了這句台詞，令他忍不住噴笑，反問麻醉師怎麼這麼厲害？對方則回：「我只看你那雙眼睛就能認出來」，接著就在趙文瑄不知不覺中完成了麻醉工作，聽聞這段趣事，網友也笑說：「小姐姐好眼力」、「戴口罩也是那麼扎眼的帥」、「叔叔注意身體」、「蜀黍（叔叔）早已經深入人心」。