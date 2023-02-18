新竹一名人夫因不滿前妻外遇，氣到在臉書上寫下11句7言藏頭詩，怒罵前妻與小王「是個狗東西」，2人發現後報警怒告；法官依犯公然侮辱罪，判處人夫罰金4千元，可服勞務。

據判決書指出，人夫因不滿前妻與小王發生婚外情，去年3月初某日，在臉書貼文寫下11句、每句7字的詩句，其藏頭詩意指前妻與小王「是個狗東西」，2人發現後報警怒告。

法官審酌人夫因與前妻有嫌隙，而在多數人得以共見共聞之臉書頁面上，以藏頭詩貼文辱罵前妻，未尊重對方之名譽法益，應予責難；依犯公然侮辱罪，判處人夫罰金4千元，可服勞務。