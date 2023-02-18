行政院發言人陳宗彥捲入酒店性招待事件震驚政壇，其實陳早在2010年賴剛選上台南市長時，就以「勝選團隊成員」接受椿腳招待上酒店，遭賴清德抓包，一一找來這群人則問，受招待的主要成員被踢出台南市政府，陳宗彥也疑因此事遭調整職務。

賴清德在2010年勝選台南市長，尚未就任，當時競選團隊內的1名蕭姓工讀生因即將面臨當兵，椿腳設宴歡送，該樁腳酒後力邀大家一起上酒店，稱要幫蕭男「轉大人」。

當時競選團隊成員還沉浸在勝選氛圍，認為賴還沒就職，乘興同意，4、5名成員一起到中西區《天上人間》酒店內飲酒，這間酒店也是陳宗彥日後認識「豆哥」王孝瑋與「小芸」的酒店。

除了蕭男外，陳宗彥那時仍有台南市議員身分，參加者都是賴的競選團隊成員。

這場歡宴傳出遭人暗中側拍，競選團隊成員在酒店門口候位時被拍到照片，在賴清德就任後半年，遭有心人準備用來作政治攻擊籌碼。

賴清德事先得知消息，一一找來在場的子弟兵責問，其中蕭男因驗退，最後也未當兵，進入市長室當機要秘書，成為主要箭靶，最後黯然請辭離開市府，現在在不動產仲介公司工作。其餘成員當時都在台南市政府擔任要職，雖未受懲處，都有「留校察看」的感受。

時任民政局長的陳宗彥亦是賴清德問責對象，外界盛傳他調任新聞及國際關係處長即與此事有關。只是賴竟不知他竟仍與業者暗中聯絡，惹出召妓事件。

《天上人間》2020年4月因疫情與消防設施未過關，自行停業，旗下小姐有半數都跑到同一家業者另在民權路開設的酒店上班，去年一口氣向台南市經發局申請白金翰宮、麗景視聽歌唱與鑫玥視聽歌唱公司3支牌照，重新裝潢改名LV，目前3樓已有5、6間包廂試營運，遽聞近日將全面復業，開業初期除了從民權路調回女幹部，部分也從高雄支援。