今年適逢已故藝術家李梅樹誕辰120年，李梅樹紀念館特地結合三峽、鶯歌8所學校，辦理「李梅樹120創藝教育展」，透過舞蹈、導覽、藍晒等跨域表現，演繹李梅樹與三峽祖師廟、三峽茶等地的記憶。（北大高中提供）

今年適逢已故藝術家李梅樹誕辰120年，李梅樹紀念館特地結合三峽、鶯歌8所學校，辦理「李梅樹120創藝教育展」，透過舞蹈、導覽、藍晒等跨域表現，演繹李梅樹與三峽祖師廟、三峽茶等地的記憶。（北大高中提供）

今年適逢已故藝術家李梅樹誕辰120年，李梅樹紀念館特地結合三峽、鶯歌8所學校，辦理「李梅樹120創藝教育展」，透過舞蹈、導覽、藍晒等跨域表現，演繹李梅樹與三峽祖師廟、三峽茶等地的記憶，從幼苗扎根藝術，讓李梅樹精神能夠深植於在地。

李梅樹在世期間投入不少關注在三峽產業，無論是創作具有鄉土關懷的作品、協助東方藝術殿堂三峽祖師廟的重建工程或是多年擔任公職的敬業態度，都是學子學習的最佳典範。李梅樹紀念館館長李景光表示，他期待李梅樹關懷鄉土的精神，以及藝術創作上的投入與專注，可以透過教育進行傳承，看見在地學校都結合發展出亮眼的課程，相當欣慰。

有8所學校參與「李梅樹120創藝教育展」，從幼兒園至社區大學，各校師生都透過李梅樹的畫作，結合美感、科技、走讀、雙語等特色課程，取材地方文資、跨域整合課程，展現多元藝術教學歷程。

像是三峽國小附幼受李梅樹「戲弄火雞的小孩」畫作啟發，透過創意畫展、畢業繪本、桌遊設計、祖師廟蠟燭雕刻等，展現出幼童創作；成福國小師生則透過新科技紀錄三峽生態文史，同時配合VR頭盔、凱比機器人等，創作出李梅樹與三峽茶、祖師廟尋寶、三峽河尋鳥等特色課程；柑園國小帶著學生訪察在地茶產業、體驗藍染；安溪國小透過繪本導讀、畫作欣賞及寫生，呈現李梅樹眼中的三峽人文風情。

另外，有學校也發展出走讀或戶外導覽，像是介壽國小就派出小主播進行梅樹月戶外展導覽；桃子腳國中小透過走讀三峽巷弄，製作學習小書與桌遊設計，並以祖師廟的神獸為創作素材，結合藍晒技術，讓學生也能跟李梅樹隔空「對畫」；三鶯社區大學結合教育展，辦理「踏學尋梅、藝遊三峽」免費導覽活動，實地走訪李梅樹的生活足跡及創作故事。

北大高中師生則關注茶產業，發展出「鳶山峽客行 染繪碧茶鄉」的校本課程，展示師生共創的特色茶包、手提袋、杯套、明信片以及雙語走讀手冊，希望學生深入認識家鄉，也藉此認識李梅樹。

教育局表示，新北市2021年起推動新美學跨域計畫，感謝李梅樹紀念館支持在地學校結合藝文資源發展課程，帶領學生探究地方故事，引導學生的美感創意，符合新課綱素養導向精神，相信學校與紀念館的合作將是推動美感教育的典範，也期待更多民間單位加入。

若民眾對「李梅樹120創藝教育展」有興趣，可於每周六、日上午10點至下午5點前往紀念館體驗，三鶯社區大學3／4（六）、3／5（日）上午9時至11時半辦理「踏學尋梅、藝遊三峽」免費導覽活動，實地走訪李梅樹生活足跡。