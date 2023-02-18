桃園市市長張善政上任才約50天，就把桃園大眾捷運公司四名副總經理大砍三人，引發政壇關注。民進黨前主席許信良胞弟、前立委許國泰則盛讚，張此舉是對的，因為民進黨鄭文燦過去執政，最為人詬病的就是破壞文官體制，張這麼做等於是攤開酬庸惡習，對於桃園市民而言，新執政團隊挖掘真相、查弊都是必須的責任。

許國泰今（18）日接受香港媒體《中評社》訪問表示，張善政上任不久政績有待觀察，但至少張不會像鄭文燦那樣，撒錢做公關、社團補助收攏民心，張必須做一件「讓全桃園有感」的事情。

許國泰指出，張善政大砍桃捷三位副總，等於間接把政治酬庸陋習，攤開給外界看，民進黨的陋習就是酬庸選舉有功之人，最為人詬病就是破壞文官體制，公務員看到都是被酬庸者當官，知道沒有升遷機會，當然不願努力工作與付出。

對此，許國泰強調，張善政這次大力整頓人事，也算是一種查弊的形式，只是換個方式來表達；桃園市民更期待新團隊挖掘真相，查弊是最起碼的責任。鄭文燦過去桃園主政究竟有多少弊端，特別是工程建設，這都是民眾深感疑慮的地方，所以張千萬不鄉愿妥協。