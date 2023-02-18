衡山行善團在春節後攜手高雄鳳山區知名刺青店「首席」的師傅們，團隊人員共50人，到高雄市鳳山區，為獨居老人阿塗伯修繕房屋。刺青店的老闆陳運泰與員工出錢又出力，讓阿塗伯有個溫暖的家，阿塗伯對此充滿感謝。

71歲的阿塗伯是衡山行善團訪視個案，住在鳳山市區小巷弄內，他曾是鐵厝工，但因老闆跑了，積欠多月薪水未發，只能到處做散工，接著又因中風沒了工作，醫療開銷也跟著加大，日子一日不如一日，只能住在祖輩留下來的破屋內勉強度日。

刺青師傅們幫阿塗伯修繕一個新家。（衡山行善團提供／林瑞益高雄傳真）

由於房屋是祖輩持分留下來的，破舊不堪，破損的窗戶讓蚊蟲肆虐，半開半掩的門永遠上不了鎖。破舊的屋瓦造就地上擺滿水桶，漏水成為日常，溼滑的地面也令中風、行動不便的阿塗伯多次摔傷。

為了讓阿塗伯有個安全的家，衡山行善團等人決議打掉容易讓伯伯跌倒的門檻，並重新安裝熱水器及淋浴組，讓伯伯不用再靠燒熱水擦澡度日。團隊還拆除破損屋瓦，換上新的鐵皮屋頂、輕鋼架天花板，重新電線線路檢修，安裝照明燈具，讓伯伯有個安全又溫暖的家。

陳運泰表示：「心中有愛、紋身無礙」是自己的一貫理念。平時師傅們和員工雖然窩在小小的店裡工作，但他們時常關心公益活動，像是最近受到地震災害而家園盡毀的土耳其。而這次來幫忙修繕房屋，出動店裡20多名師傅ㄝ還幫阿塗伯買了冰箱，讓阿塗伯的生活更有品質。